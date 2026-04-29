Nella penultima giornata del campionato di Seconda Categoria, la Villafranchese si gioca la salvezza in una sfida contro la Folgore. Il Serricciolo conserva la posizione in classifica, mentre il Monzone attraversa un momento positivo. La zona alta del campionato si avvicina alla conclusione, ma le squadre in fondo alla classifica continuano a lottare per evitare la retrocessione. La competizione si avvia verso il suo epilogo, con ancora molte partite da disputare.

La penultima giornata del campionato di Seconda Categoria consegna un quadro ormai delineato nei vertici, ma ancora apertissimo nelle retrovie. Il passaporto che porta in Prima Categoria ha già preso la strada di Corsanico, che nonostante la sconfitta per 4-2 sul campo del Vorno conferma la propria leadership al termine di una stagione che nella fase discendente del torneo con un crescendo rossiniano lo ha visto dominare l’avversario. Un passo falso indolore per la capolista, già certa della promozione. Alle spalle, la griglia playoff è in larga parte definita. Il Massarosa blinda il secondo posto con 53 punti, travolgendo la Villafranchese con un netto 4-1 e confermandosi come principale candidata negli spareggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Seconda Categoria la Villafranchese si gioca la salvezza contro la Folgore. Il Serricciolo tiene la posizione. Momento felice per il Monzone

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