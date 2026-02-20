Tresoldi in pole per l' attacco del Milan | la strategia di Tare prende forma

Tresoldi è il nome che circola con insistenza come possibile rinforzo per l’attacco del Milan. La società rossonera sta valutando attentamente questa scelta, puntando a rafforzare il reparto offensivo prima della prossima stagione. Nel frattempo, Tare ha già delineato una strategia precisa per l’estate 2026, con obiettivi chiari e un’attenzione particolare alle opportunità di mercato. La società segue con attenzione ogni sviluppo, pronta a intervenire se necessario.

Il Milan procede con una strategia mirata sul mercato, mantenendo la calma operativa e una forte determinazione verso l’estate 2026. Le indicazioni interne confermano l’individuazione di un attaccante giovane come parte centrale del progetto futuro, con una progressiva consolidazione delle preferenze all’interno della dirigenza. L’obiettivo è costruire una linea offensiva destinata a evolvere, mantenendo alta la competitività e la continuità del club ai massimi livelli. Il club resta in contatto costante con l’entourage del giocatore. Le interlocuzioni sono frequenti e mirano a gettare basi per un accordo prima che Tresoldi capturi l’attenzione di altri top club europei.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tresoldi in pole per l'attacco del Milan: la strategia di Tare prende forma Leggi anche: Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Leggi anche: Juventus, attacco da completare: tra Chiesa e le alternative prende forma la strategia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. «TRESOLDI CHIAMA IL MILAN: C'È IL SÌ AL DIAVOLO! CONTATTI CONTINUI CON L'ENTOURAGE E OFFERTA GIÀ SUL TAVOLO: È LUI IL PROSSIMO NUMERO 9 ROSSONERO» #Tresoldi #Milan #Calciomercato #SerieA #Rumors x.com «TRESOLDI CHIAMA IL MILAN: C'È IL SÌ AL DIAVOLO! CONTATTI CONTINUI CON L'ENTOURAGE E OFFERTA GIÀ SUL TAVOLO: È LUI IL PROSSIMO NUMERO 9 ROSSONERO» #Tresoldi #Milan #Calciomercato #SerieA #Rumors - facebook.com facebook