Foggia | Progetto Concittadino propone un nuovo Ufficio Contratti

Un nuovo ufficio contratti sta per essere proposto a Foggia, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli eventi pubblici. La proposta nasce in risposta alle criticità emerse durante un concerto al Parco San Felice, che hanno evidenziato la necessità di riformare le procedure di affidamento e supervisione degli accordi. La creazione di questa struttura mira a rendere più efficiente e trasparente l’organizzazione delle attività culturali e ricreative in città.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe la gestione degli eventi con un nuovo ufficio contratti?. Perché le criticità del concerto al Parco San Felice spingono alla riforma?. Chi gestirà concretamente gli affidamenti sotto soglia per garantire la trasparenza?. Quali conseguenze avrà il nuovo regolamento sulla qualità della vita cittadina?.? In Breve La proposta di De Sabato mira a creare una Direzione autonoma per i contratti.. Il regolamento per gli affidamenti sotto soglia prevede rotazione incarichi e pubblicità gare.. Criticità emerse al Parco San Felice spingono verso nuove procedure amministrative.. Il movimento intende sottoporre la delibera ai capigruppo per discussione in Giunta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia: Progetto Concittadino propone un nuovo Ufficio Contratti Notizie correlate Foggia: patto tra Progetto Concittadino e decarianiIl patto federativo siglato tra Progetto Concittadino e il Gruppo Misto – Prossima segna un nuovo assetto a Foggia, con l’obiettivo di rafforzare la... Foggia, Progetto Concittadino sfida il potere: ecco la nuova lineaIl Palazzetto dell’Arte di Foggia ha ospitato una serata densa di politica territoriale, segnando il quinto anniversario di Progetto Concittadino, un... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Patano nell’occhio del ciclone, altri tre consiglieri aspettano le sue dimissioni: Superato ogni limite; Foggia, tensione in maggioranza su Patano. Di Paola, Mancini e De Sabato: Superato ogni limite politico e istituzionale; Lucera al voto, in corsa tre candidati sindaco e 15 liste: 321 aspiranti consiglieri; Omicidio a Foggia, l'appello di De Sabato: Lo Stato deve tornare in città prima che si spari ancora. "Richiesta di revoca immediata". Si apre una crisi profonda all'interno della maggioranza a Foggia. I consiglieri Antonello Di Paola, Antonio Mancini (Gruppo Misto) e Antonio De Sabato (Progetto Concittadino) hanno firmato una nota durissima contro l'assess - facebook.com facebook