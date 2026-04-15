Foggia Progetto Concittadino sfida il potere | ecco la nuova linea

A Foggia, il Palazzetto dell’Arte ha accolto una serata dedicata alla politica locale, in occasione del quinto anniversario di Progetto Concittadino. Il movimento, nato come iniziativa di mutuo aiuto tra cittadini, ha presentato la sua nuova linea politica durante l’evento. La serata ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e attivisti coinvolti nel progetto, che si sono confrontati sui temi di interesse territoriale.

Il Palazzetto dell’Arte di Foggia ha ospitato una serata densa di politica territoriale, segnando il quinto anniversario di Progetto Concittadino, un movimento nato come esperienza di mutuo soccorso. Durante l’assemblea pubblica, Antonio De Sabato ha ribadito la volontà di mantenere l’autonomia del gruppo, annunciando che il sostegno alla candidatura di Antonello Di Paola nelle prossime Provinciali serve a inviare un segnale chiaro ai colleghi foggiani: la priorità è un progetto di visione urbana e non la ricerca di cariche istituzionali. L’identità di Progetto Concittadino tra autonomia e alleanze strategiche. Il dibattito si è acceso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, Progetto Concittadino sfida il potere: ecco la nuova linea Notizie correlate Foggia: patto tra Progetto Concittadino e decarianiIl patto federativo siglato tra Progetto Concittadino e il Gruppo Misto – Prossima segna un nuovo assetto a Foggia, con l’obiettivo di rafforzare la... Foggia, nuova guida per Azzurro Donna: la sfida di Tiziana FortunatoTiziana Fortunato assumerà il ruolo di responsabile cittadina per Azzurro Donna a Foggia, con l’obiettivo di potenziare la partecipazione femminile...