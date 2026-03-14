Foggia | patto tra Progetto Concittadino e decariani

A Foggia, Progetto Concittadino e il Gruppo Misto – Prossima hanno firmato un patto federativo. L’accordo mira a rafforzare la presenza politica sul territorio e a definire un nuovo assetto per la rappresentanza cittadina. La firma è avvenuta in un momento di riorganizzazione politica locale, segnando un passo importante per le forze coinvolte.

Il patto federativo siglato tra Progetto Concittadino e il Gruppo Misto – Prossima segna un nuovo assetto a Foggia, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza cittadina. L’alleanza, annunciata dal consigliere Antonio De Sabato, mira a unire forze per incidere concretamente sulle politiche locali. L’intesa nasce nel contesto di un vertice con la sindaca Maria Aida Episcopo, dove si è cercato di ristabilire chiarezza sul ruolo dei consiglieri comunali. La mossa appare strategica per dare continuità alla candidatura regionale del leader decariano Antonio Decaro. Dalla spaccatura interna alla sintesi politica. La dinamica politica locale ha subito una trasformazione significativa dopo che le fonti hanno riportato una divisione all’interno delle file di Avs, notizia filtrata dagli ambienti di Europa Verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia: patto tra Progetto Concittadino e decariani Articoli correlati Nuove alchimie nel campo largo: Progetto Concittadino stringe un patto federativo con i decarianiA margine del vertice del campo largo con la sindaca, il consigliere comunale Antonio De Sabato rompe il silenzio e annuncia un’alleanza politica,... Patto Territoriale di Benevento, avanti il progetto Situs tra turismo e sostenibilità: già erogati 2 mlnSono già oltre 2 milioni di euro le risorse erogate per investimenti pubblici e privati nell’ambito del Progetto Situs – Sannio Innovativo Turistico... Contenuti e approfondimenti su Progetto Concittadino Nuove alchimie nel campo largo: Progetto Concittadino stringe un patto federativo con i decarianiA margine del vertice del campo largo con la sindaca, il consigliere comunale Antonio De Sabato rompe il silenzio e annuncia un’alleanza politica, attraverso un patto federativo, tra Progetto Concitta ... foggiatoday.it Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Si è svolta questa mattina nell’Aula consiliare di Palazzo di Città a Foggia la conferenza di presentazione del progetto ‘Sui passi di Federico II’, iniziativa dedicata alla valorizzazione storica e c ... foggiatoday.it