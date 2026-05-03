Flotilla Tony La Piccirella rientra in Italia | in mattinata l' arrivo a Fiumicino

Da baritoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony La Piccirella, attivista di Bari, rientra in Italia questa mattina. Era a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, fermata da Israele il 29 aprile. L'attivista è arrivato a Fiumicino, dopo aver trascorso alcuni giorni in stato di detenzione. La sua presenza a bordo aveva attirato l’attenzione internazionale sulla situazione in quella zona.

Rientrerà in Italia questa mattina Tony La Piccirella, l'attivista barese impegnato nella missione della Global Sumud Flotilla che si trovava a bordo di una delle imbarcazioni fermate da Israele lo scorso 29 aprile. La Piccirella arriverà alle 12 all'aeroporto di Fiumicino.Il presidio permanente.🔗 Leggi su Baritoday.it

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