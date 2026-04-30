Due attivisti pugliesi si trovano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ferme in acque internazionali a ovest di Creta, dopo essere state fermate dalla Marina Israeliana. Tra loro, un’attivista di Bari e un’altra di Lecce. Da ore, non ci sono comunicazioni ufficiali o aggiornamenti sulla situazione dei partecipanti, e le autorità italiane non hanno ancora fornito ulteriori dettagli.

A bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza e bloccate dalla Marina Israeliana a ovest di Creta in acque internazionali, ci sono almeno due attivisti pugliesi. Sono 24, invece, in tutto gli italiani. Proprio come nell'altra spedizione c'è Tony La Piccirella, 35enne di Bari. Aveva preso parte alla stessa "missione di pace" l'anno scorso, quando fu arrestato in Israele. E c'è Angela Marsano, giovane 29enne di Melissano (Lecce), studentessa a Bologna ormai da qualche anno. La storia di Angela Marsano A dare voce alla drammaticità di queste ore è la madre di Angela, Matilde Surano (il padre di...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Flotilla, navi fermate in acque internazionali. Due pugliesi a bordo: La Piccirella (attivista barese) e la salentina Angela. «Non abbiamo più notizie»

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