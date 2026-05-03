Durante un episodio avvenuto durante un'operazione nei pressi di una nave diretta a Gaza, alcuni volontari coinvolti hanno riferito di essere stati fermati e sottoposti a violenze e trattamenti umilianti. Gli attivisti, che si trovavano a bordo della flottiglia, hanno denunciato di essere stati percossi e umiliati dopo il raid condotto da forze israeliane. Le loro testimonianze evidenziano comportamenti ritenuti aggressivi e degradanti.

Lividi, costole rotte, privazione del sonno e ore passate immobilizzati a terra.Sono le accuse lanciate dagli attivisti della Freedom Flotillafermati dopo il blitz della Marina israeliana contro le imbarcazioni dirette verso Gaza.I racconti arrivati nelle ultime ore descrivono condizioni di detenzione dure e, secondo alcuni legali coinvolti nel caso, potenzialmente lesive dei diritti umani. Tra i volontari arrestati ci sono anche cittadini italiani.Alcuni di loro, rientrati dopo il rilascio, parlano di perquisizioni invasive, insulti e violenze fisiche durante il trasferimento nei centri di detenzione israeliani.“Ci hanno costretti a rimanere inginocchiati e immobili per ore”,racconta uno degli attivisti, spiegando che chi provava a cambiare posizione veniva spinto o colpito.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, le accuse degli attivisti: “Percossi e umiliati dopo il raid israeliano”

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