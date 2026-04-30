Raid israeliano nel Mediterraneo | 175 attivisti bloccati e il caos

Un'operazione militare israeliana ha intercettato nel Mediterraneo 175 attivisti appartenenti a una flottiglia battente bandiera greca. L'intervento si è verificato in acque internazionali sotto la giurisdizione della Grecia, generando tensioni e confusione tra i partecipanti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui dettagli dell'operazione o sui movimenti successivi degli attivisti.

? Cosa sapere Israele intercetta 175 attivisti della Flotilla in acque internazionali sotto giurisdizione greca.. Il sequestro di 22 italiani solleva questioni sulla sovranità marittima nel Mediterraneo.. In acque internazionali sotto la giurisdizione greca, l’operazione militare israeliana ha intercettato 22 imbarcazioni della Flotilla, portando al sequestro di 175 attivisti, tra cui risultano 22 cittadini italiani. Il raid, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, ha colpito il convoglio umanitario in un punto del Mediterraneo lontano dalla Striscia di Gaza. Mentre le navi madre Safsaf e Snap venivano bloccate per prime, alcune unità sono riuscite a sfuggire all’assalto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raid israeliano nel Mediterraneo: 175 attivisti bloccati e il caos Notizie correlate Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Caos al largo di Creta: 175 attivisti catturati dopo l’attacco ai droni? Cosa sapere Intercettazione di 175 attivisti della Global Sumud Flotilla in acque internazionali vicino a Creta. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta; Nuova proposta iraniana: riaprire Hormuz, poi il dialogo sul nucleare; Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'; Anche in Palestina è resistenza. Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiIntervento della Marina israeliana contro la Flotilla diretta a Gaza: navi bloccate in acque internazionali vicino a Creta, 175 attivisti fermati. Meloni: Condanniamo il sequestro ... panorama.it la Repubblica. . Sono ventidue gli italiani catturati durante il raid israeliano contro la Global Sumud Flotilla. Fra loro ci sono veterani delle missioni navali che hanno tentato di rompere il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia, ma anche attivisti alla prim - facebook.com facebook