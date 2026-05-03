Una flottiglia di persone provenienti dalla regione veneta ha raccontato di essere state arrestate e successivamente rilasciate a Creta. Secondo quanto riferito, durante l’arresto sono state minacciate con pistole puntate alla nuca e colpite con fucili e pugni. I testimoni hanno dichiarato di aver temuto di non far ritorno a casa e di aver subito violenze fisiche durante l’episodio.

TREVISO «Ci hanno minacciato, puntato le pistole alla nuca. Avevamo paura di non tornare più a casa. E poi ci hanno colpito, col fucile e con i pugni. Ci hanno picchiato e malmenato». Ora sono sani e salvi i quattro veneti arrestati dalla marina militare israeliana mentre si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla abbordate nella notte tra mercoledì e giovedì ad ovest dell'isola di Creta. Ma le ultime ore che hanno passato sono state da incubo. Gli attivisti - in totale ne erano stati fermati 175, di cui 24 italiani - hanno raccontato di essere stati minacciati, malmenati e torturati dai militari israeliani dopo essere stati caricati a bordo delle loro navi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Flotilla, il terrore dei veneti arrestati e poi rilasciati a Creta: «Temevamo di non tornare più, picchiati e minacciati con le pistole alla nuca»

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