Operazione dei carabinieri | arrestati due vicini con droga e pistole

I carabinieri di Casal di Principe hanno arrestato due vicini di casa, accusati di spaccio di droga e possesso di armi illegali. I militari hanno scoperto che i due uomini, di 47 e 34 anni, gestivano un’attività di traffico di sostanze stupefacenti nel loro quartiere. Durante l’operazione, sono state sequestrate diverse dosi di droga e due pistole clandestine. L’azione dei carabinieri è culminata con l’arresto, che ha portato alla luce un giro illecito tra vicini di casa.

Il blitz in via Cirillo a Casal di Principe: sequestrati 750 grammi di stupefacenti, un'arma calibro 7,65, una pistola a salve e un tirapugni oltre a 2300 euro in contanti Vicini di casa e soci in affari. I carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno arrestato due uomini, di 47 e 34 anni, accusati a vario titolo di spaccio di droga ma anche detenzione illegale di arma clandestina. L'operazione è scattata nel corso della notte di oggi, 20 febbraio 2026. I militari, anche con l'impiego di auto civetta, hanno monitorato i movimenti dei due indagati, residenti uno di fronte all'altro in via Cirillo.