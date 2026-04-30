Il governo italiano ha diffuso una dichiarazione in cui chiede all'autorità israeliana di liberare immediatamente gli italiani che sono stati fermati senza motivo legale. La nota richiede anche il rispetto del diritto internazionale e la garanzia dell’incolumità dei cittadini a bordo. La richiesta è stata comunicata in modo chiaro e deciso, evidenziando la necessità di un intervento rapido. La situazione riguarda una flottiglia coinvolta in una operazione di solidarietà in una regione del Medio Oriente.

Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, che informa del vertice presieduto questa mattina dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. Il Governo ribadisce il suo impegno per continuare a fornire aiuti umanitari a Gaza nel quadro della nostra cooperazione e nel rispetto del diritto internazionale, aggiunge Al vertice hanno partecipato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"

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