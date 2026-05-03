Durante un'operazione in acque internazionali, alcuni detenuti sono stati rinchiusi in catene e sottoposti a trattamenti che la difesa definisce brutali. La questione legale riguarda la validità dell’arresto effettuato in quel contesto, con i legali che contestano le modalità e la legittimità delle procedure adottate durante il fermo. Questi fatti sono al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge le autorità e i difensori dei detenuti.

? Cosa scoprirai Come sono stati trattati i detenuti durante il fermo in mare?. Perché la difesa contesta la validità legale dell'arresto in acque internazionali?. Chi sono i politici italiani che chiedono interventi contro Israele?. Cosa spinge gli attivisti a intraprendere lo sciopero della fame?.? In Breve Avvocate Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma contestano la validità delle norme extraterritoriali.. Difesa denuncia colpi fisici, isolamento e bende sugli occhi durante la permanenza in mare.. Ministero spagnolo sollecita il rilascio di Thiago de Avila per motivi diplomatici.. Parlamentari italiani Bonelli e Scotto chiedono interventi contro le azioni di Netanyahu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla: detenuti in catene, difesa denuncia trattamenti brutali

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