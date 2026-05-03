Flotilla Bertora a Creta dopo l’abbordaggio Il fotografo parmigiano è libero

Pietro Bertora, il fotografo parmigiano coinvolto nell’abbordaggio della nave della Flotilla Global Sumud, si trova ora a Creta. Dopo alcuni giorni, è stato rilasciato ed è tornato libero. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, e il fotografo si trova in questa località del Mediterraneo. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sui motivi del rilascio.

È arrivato a Creta ed è di nuovo libero Pietro Bertora, il fotografo parmigiano coinvolto nei giorni scorsi nell’abbordaggio della nave della missione umanitaria Flotilla Global Sumud. Dopo ore di apprensione, le sue condizioni sono buone.La vicenda si inserisce nel contesto di tensione nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Flotilla, Bertora libero: il parmigiano rientra dopo il fermo nel blitz in mareÈ stato rilasciato Pietro Bertora, il 55enne parmigiano fermato nei giorni scorsi durante il blitz della marina israeliana contro un convoglio... Flotilla per Gaza, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto(Adnkronos) – Oltre un centinaio di attivisti della 'Flotilla' per Gaza, arrestati il giorno precedente al largo dell’isola di Creta dalle forze... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Flotilla, Bertora a Creta dopo l’abbordaggio. Il fotografo parmigiano è libero; Flotilla, liberato a Creta il parmigiano che era stato intercettato con gli altri attivisti. Presto il rientro in Italia; Flotilla, attivisti sbarcati a Creta; I droni sopra la Flotilla, in viaggio verso Gaza tra paure e speranze. Israele blocca la Flotilla a Creta, 175 fermati e sbarcati in GreciaLa Global Sumud Flotilla, composta da oltre 50 navi salpate da diversi porti europei nel tentativo di raggiungere Gaza per distribuire aiuti umanitari, è stata intercettata dalle forze di Israele che, ... ansa.it Flotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina. L’appello: Rilasciate Thiago e Saif, tutti i governi ...Ávila e Abukeshek portati in Israele, gli altri 173 attivisti bloccati a Creta. Denunce di violenze e un esposto a Roma: Sequestrare la nave israeliana ... ilfattoquotidiano.it Libertà per Thiago Avila e Saik Abukeshek! I due attivisti della #Flotilla, intercettati e catturati al largo della Grecia in acque internazionali dalle forze militari israeliane, sono attualmente detenuti nel carcere di Shikma, in Israele, dove sono stati trasferiti nella gi x.com Bari, presidi permanenti della Global Sumud Flotilla: la protesta dopo il blocco delle navi dirette a Gaza Attivisti in piazza fino al 4 maggio e poi sul sagrato di San Ferdinando: «Violazioni e arresti illegali, serve l’intervento delle istituzioni» Link nei commenti - facebook.com facebook