Flotilla anche il Pedro in protesta davanti al consolato greco a Mestre

Il 2 maggio, un gruppo di attivisti, tra cui alcuni membri del Centro Sociale Pedro, ha manifestato davanti al consolato greco a Mestre. La protesta ha coinvolto alcune persone che si sono radunate in quella sede, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità dell’evento. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali incidenti o conseguenze legali legate a questa azione.

Ieri, 2 maggio, un gruppo di attivisti tra cui alcuni esponenti del Centro Sociale Pedro, ha messo in atto una protesta davanti al consolato greco a Mestre. «Siamo qui per denunciare l'illegittimo e violento blocco della Global Sumud Flotilla, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 aprile, a poca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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