Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano | due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato Feriti anche due agenti di polizia

A Istanbul, davanti al Consolato israeliano situato sulla sponda europea della città, si è verificata una sparatoria. Due uomini armati sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, mentre un terzo è stato arrestato. Durante l'evento, due agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. La polizia ha chiuso temporaneamente l’area e sta conducendo le indagini.

Poco fa Istanbul, in Turchia, è stata sconvolta da una sparatoria davanti al Consolato israeliano che si trova sulla sponda europea della città. A riferire l’accaduto è l’emittente tv turca Ntv secondo cui sul posto è subito intervenuta in forze la polizia “neutralizzando due assalitori” e ferendone un terzo che è stato arrestato. Agenti che hanno poi lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e l’intera area che, al momento, è pressoché inaccessibile. Stando a quanto trapela lo scontro a fuoco è durato circa cinque minuti, con gli assalitori che erano armati fino ai denti. Uno scontro in cui oltre ai due terroristi uccisi e il terzo fermato e gravemente ferito, sarebbero rimasti feriti anche due agenti di polizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di polizia Leggi anche: Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito”Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda...