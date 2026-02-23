Il flashmob contro Trump davanti al consolato Usa video
Il centro sociale Cantiere ha organizzato un flashmob di protesta davanti al consolato americano di Milano per manifestare contro la visita prevista del presidente degli Stati Uniti, poi cancellata. La mobilitazione ha attirato una quarantina di persone che hanno sventolato cartelli e cantato slogan contro la politica statunitense. La protesta si è tenuta nel primo pomeriggio e ha coinvolto anche alcuni passanti incuriositi. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, lasciando un segnale evidente.
Flashmob di protesta davanti al consolato americano di Milano, dove il centro sociale Cantiere ha manifestato contro l'arrivo - poi annullato - del presidente Usa in occasione della finale di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. I membri del collettivo hanno occupato simbolicamente la piazzetta Stati Uniti d'America, esponendo uno striscione recante la scritta “Trump stupratore, nazista e pedofilo stai fuori da Milano”. Il Cantiere ha poi mostrato anche un cartonato del presidente americano con al collo una medaglia d'oro olimpica e la scritta “Fascist”. “Sotto il consolato degli Usa una degna accoglienza per il vero vincitore della medaglia d’oro al fascismo globale: Trump out of Milan”, ha scritto il collettivo sul proprio profilo Facebook. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Iran, manifestazione davanti al consolato Usa a Milano: "Trump disarmi il regime"Una manifestazione si è svolta davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano, esprimendo solidarietà al popolo iraniano.
Milano, presidio davanti al consolato Usa: "Trump act for Iran"A Milano, martedì 13 gennaio, si è svolto un presidio davanti al consolato degli Stati Uniti in solidarietà con le proteste in Iran.
