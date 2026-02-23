Il flashmob contro Trump davanti al consolato Usa video

Il centro sociale Cantiere ha organizzato un flashmob di protesta davanti al consolato americano di Milano per manifestare contro la visita prevista del presidente degli Stati Uniti, poi cancellata. La mobilitazione ha attirato una quarantina di persone che hanno sventolato cartelli e cantato slogan contro la politica statunitense. La protesta si è tenuta nel primo pomeriggio e ha coinvolto anche alcuni passanti incuriositi. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, lasciando un segnale evidente.