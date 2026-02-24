Francesco Renga spiega come è nata Angelo | Era la notte dello tsunami Ho chiesto aiuto a mia madre

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il cantante ha ripercorso la genesi del brano con cui vinse Sanremo 2005. Una dedica nata in una notte particolare: "Jolanda era piccolissima, ho chiesto aiuto a mia madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco Oppini: “Bullizzato per il successo di mia madre Alba Parietti. Le ho dato la colpa, ma ho sbagliato”Francesco Oppini rivela di aver subito bullismo a scuola a causa del successo della madre, Alba Parietti.

Ambra Angiolini e la prima notte con Renga: “Mi giro ed era in mutande, poi ho capito cosa voleva mostrarmi”Ambra Angiolini condivide il ricordo della prima notte con Francesco Renga, raccontando un momento di intimità e affetto.

