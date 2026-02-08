Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina | Non ho denunciato per proteggere mia figlia non ho paura di dire la verità

Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Nayra Garibo, moglie del cantante. In una nuova intervista, la showgirl dice di aver scelto di non denunciarlo finora solo per il bene della figlia. Ora, però, si sente pronta a fare chiarezza e a usare le vie legali se necessario. Non ha paura di dire la verità, anche se questo potrebbe portare a ulteriori complicazioni.

Clizia Incorvaia replica alle accuse di Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, dicendosi pronta a passare per vie legali, denunciando tutto quello che finora aveva tenuto per sé per proteggere sua figlia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia torna a sorridere dopo il proscioglimento, dichiarando di aver agito sempre in buona fede.

Ultime notizie su Francesco Sarcina

