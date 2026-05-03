In una dichiarazione recente, l’allenatore di una squadra di calcio ha affermato che la sua formazione ha completato il proprio compito in vista della corsa al titolo della Liga. Ha aggiunto che non gli interessa come il Barcellona manterrà il primo posto, sottolineando che la propria squadra ha portato a termine quanto previsto. La dichiarazione si inserisce nel clima di tensione e competizione che caratterizza la stagione.

Notizia fresca giunta in redazione: Hansi Flick ha affermato che non gli interessa come il Barcellona manterrà il titolo della Liga, insistendo che la sua squadra “ha fatto il nostro lavoro”. Sabato il Barça ha sconfitto l’Osasuna per 2-1, con i gol rapidi di Robert Lewandowski e Ferran Torres che hanno siglato una vittoria esterna decisiva. I Blaugrana hanno vinto 10 partite consecutive della Liga, raggiungendo quella cifra in una sola stagione per la prima volta da marzo 2016, quando vinsero 12 partite consecutive con Luis Enrique. La vittoria significa che il Barça potrebbe diventare campione del campionato domenica se il Real Madrid non riuscisse a battere l’Espanyol.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Flick: Abbiamo fatto il nostro lavoro nella corsa al titolo della Liga

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Hansi Flick zai ci gaba da zama a Barcelona har zuwa 2028 Mai horas da 'yan wasan kungiyar Barcelona Hansi Flick ya amince da sabon kwantiragi wanda zai ci gaba da zama har zuwa watan Yuni 2028. Rahotanni sun bayyana cewa yarjejeniyar na da nufi - facebook.com facebook