Getafe frena il Real Madrid nella corsa per il titolo di La Liga

Da napolipiu.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Getafe ha battuto il Real Madrid in una partita valida per la Liga, fermando la corsa dei Blancos verso il titolo. La gara si è conclusa con la vittoria del Getafe, che ha impedito al Real Madrid di ottenere i tre punti in palio. L'incontro si è giocato oggi e ha visto il Getafe prevalere sui madrileni in modo deciso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lunedì, il Real Madrid ha vissuto una serata difficile, cadendo in casa contro il Getafe con un punteggio di 1-0. Questa sconfitta in La Liga ha avuto un impatto notevole sulla classifica, posizionando la squadra di Carlo Ancelotti a quattro punti di distanza dal Barcellona, attuale capolista. La partita ha evidenziato diverse problematiche per il Madrid, che ora si trova a dover affrontare nuove sfide se desidera mantenere vive le speranze di vincere il titolo. Nel primo tempo, il Real Madrid ha mostrato difficoltà a concretizzare le opportunità create. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

getafe frena il real madrid nella corsa per il titolo di la liga
© Napolipiu.com - Getafe frena il Real Madrid nella corsa per il titolo di La Liga.

La schedina | Serie A e Liga: il Real Madrid sfida il Getafe, Fiorentina a UdineIl sipario del calcio europeo si apre oggi, lunedì 2 marzo, con una serata di posticipi che promette di ridefinire le gerarchie della Serie A e delle...

La Liga: il Real Madrid a Pamplona e l’Atletico ospita l’EspanyolIl palcoscenico della La Liga si accende per un sabato di grande intensità tecnica e agonistica, con la venticinquesima giornata che entra nel vivo...

Getafe first red cart vs Real Madrid #realmadrid #getafe #laliga

Video Getafe first red cart vs Real Madrid #realmadrid #getafe #laliga

Tutto quello che riguarda Real Madrid

Temi più discussi: Calcio estero, l'Aston Villa e il Lens frenano nei rispettivi campionati; L'ex Crotone Budimir colpisce ancora il Real Madrid che cade al 90': il Barcellona può tornare in vetta alla Liga; Getafe frena il Real Madrid nella corsa per il titolo di La Liga.

real madrid getafe frena il realIl Real Madrid crolla in casa contro il Getafe: ora il Barcellona può tentare la fuga!I Blancos incappano in un'altra sconfitta, la seconda filata, e questa tra le mura del Bernabeu con l'ex Inter Satriano autore di un gol pazzesco ... tuttosport.com

real madrid getafe frena il realIl Real Madrid non rialza la testa: ko anche col GetafeA una settimana dalla sconfitta contro l’Osasuna di Alessio Lisci, i blancos si arrendono anche di fronte agli azulones. Decide una rete solitaria di Satriano. Barça sempre a +4 dagli eterni rivali. corrieredellosport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.