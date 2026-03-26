L’amministrazione comunale di Teverola ha deciso di aumentare le risorse destinate alle borse di studio, portandole a 8.000 euro. La decisione riguarda l’assegnazione di fondi a favore degli studenti delle scuole locali. L’incremento delle risorse rappresenta un investimento diretto nelle opportunità educative per i giovani del territorio. La misura sarà applicata nelle prossime assegnazioni di borse di studio da parte del Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Un segnale concreto e significativo a favore delle nuove generazioni arriva dall’ Amministrazione Comunale di Teverola, che ha deciso di incrementare le risorse destinate alle borse di studio, portandole a 8.000 euro complessivi. Una scelta chiara e strategica che mette al centro il valore dell’istruzione e il sostegno al merito. L’annuncio è stato dato dal Sindaco di Teverola, il dottor Gennaro Caserta, nel corso della cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori, svoltasi presso l’Aula Consiliare e partecipata da numerose famiglie e giovani del territorio. Un momento carico di emozione, che ha celebrato non solo i risultati raggiunti da 32 studenti premiati, ma anche l’impegno quotidiano e la determinazione che rappresentano la base per costruire il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teverola investe sul futuro: aumentate a 8.000 euro le risorse per le borse di studio

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