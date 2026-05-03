Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati, come annunciato attraverso un post condiviso su Instagram. La coppia ha pubblicato due foto in cui ha comunicato il loro matrimonio, attirando rapidamente l’attenzione sui social media. La notizia si è diffusa in breve tempo tra i follower e gli utenti online, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: la notizia è rimbalzata in pochissimo tempo sui social dopo il post congiunto che la coppia ha condiviso su Instagram con due foto in cui hanno annunciato il lieto evento. Una coppia storica. Un post arrivato a sorpresa: nemmeno i bene informati erano al corrente delle imminenti nozze della coppia che sta insieme dal 2016. Con l’ironia che lo contraddistingue e accostando, per un attimo, il mondo del calcio al matrimonio, Donnarumma sul post Instagram ha scritto in inglese “Long-term contract signed”, ovvero “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato” con un’emoji che simboleggia la mano e una penna e un’altra quella che ride a crepapelle.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Firmato un contratto a tempo indeterminato”: le nozze di Donnarumma

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