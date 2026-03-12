Trattoristi Esa stabilizzazione per 259 lavoratori | firmato l’accordo per il tempo indeterminato

Un accordo è stato firmato per stabilizzare 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo, che da più di trent’anni lavorano con contratti precari. L’intesa prevede il passaggio a contratti a tempo indeterminato, portando una soluzione definitiva alla loro situazione occupazionale. La firma rappresenta il risultato di un percorso iniziato settimane fa, coinvolgendo le parti interessate e le istituzioni.

Dopo oltre trent’anni di precariato arriva la firma all’assessorato regionale dell’Agricoltura con i sindacati. Sammartino: "Restituiamo dignità e sicurezza a centinaia di famiglie" Dopo oltre trent’anni di precariato arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo. L’accordo è stato firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura alla presenza delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I lavoratori della meccanizzazione Esa verranno adesso avviati a tempo indeterminato, come previsto dalla legge di stabilità regionale. Un passaggio atteso da anni che riguarda una delle categorie storicamente impegnate nelle attività di manutenzione del territorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Finanziaria, l'Ars accelera: sì alla stabilizzazione dei trattoristi Esa, fondi per i beni confiscati alla mafiaIstituito dall'Ars un fondo destinato agli enti del terzo settore per realizzare progetti per combattere la dipendenza da smartphone.

