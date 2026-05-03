Fioriti | auto bruciata e vandalismi le associazioni chiedono sicurezza

Nel quartiere Fioriti si sono verificati recenti atti di vandalismo che hanno coinvolto alcune auto e hanno causato danni a proprietà private. Le associazioni locali hanno chiesto maggiore attenzione sulla sicurezza, sottolineando l’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e capire come i vandali siano riusciti a colpire senza essere ripresi.

? Cosa scoprirai Chi ha colpito le associazioni nel cuore del quartiere Fioriti?. Come hanno fatto i vandali a colpire senza telecamere di sorveglianza?. Perché le segnalazioni via PEC alle autorità sono rimaste senza risposta?. Quali rischi corrono le attività sociali dopo l'ultimo incendio notturno?.? In Breve Incendio avvenuto in via Rubicone 15 nella notte tra 1 e 2 maggio.. Vandalismo colpisce sedi di Cipas, Cruc e dipartimento artistico Intercral Abruzzo.. Donato Fioriti denuncia vetri rotti e cassette postali danneggiate ogni settimana.. Associazioni chiedono installazione telecamere nel porticato e nel piazzale del quartiere.. Un’auto è stata data alle fiamme nella notte tra il 1 e il 2 maggio in via Rubicone 15, nel quartiere Fioriti, davanti alla sede di diverse associazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fioriti: auto bruciata e vandalismi, le associazioni chiedono sicurezza Notizie correlate Auto incendiata in via Rubicone 15, Fioriti (Cipas-Cruc): "Ennesimo atto di microcriminalità da quando ci sono le associazioni"Incendiata un’auto davanti all'edificio di via Rubicone 15, sede di diverse associazioni: l’atto vandalico della scorsa notte sarebbe solo l’ultimo... Cesate, ancora vandalismi: casetta bruciata al parco giochiAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...