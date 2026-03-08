Cesate ancora vandalismi | casetta bruciata al parco giochi

A Cesate, nel parco giochi di piazza della Costituzione, è stata incendiata una casetta di legno, causando danni alla struttura. Questo episodio di vandalismo si aggiunge ad altri avvenuti recentemente nella stessa area. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e stanno indagando sull’incidente. La comunità locale è preoccupata per la sicurezza e la tutela degli spazi pubblici.

Cesate, filmato un uomo con il machete al Parco delle GroaneNuovi segnali di preoccupazione per la sicurezza nel comune di Cesate, dove è stato recentemente filmato un uomo armato di machete ai bordi del Parco... Anno nuovo, problemi vecchi: ancora vandalismi al parchetto di Maggianico