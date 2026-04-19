Coppa del Mondo di Fioretto Italia fa bis nelle gare a squadre | oro super per il Team Maschile e Femminile

L’Italia del fioretto ha conquistato due medaglie d’oro nelle gare a squadre disputate al Cairo, chiudendo così la tappa di Coppa del Mondo in Egitto. Nella giornata di domenica, le squadre maschile e femminile, guidate dal commissario tecnico, sono riuscite a portare a casa i successi. Entrambe le competizioni si sono svolte nel rispetto dei programmi previsti, con le squadre italiane che hanno dominato le rispettive finali.

Il Cairo, 19 aprile 2026 – È tutta d’oro l’Italia del fioretto al Cairo. Nella domenica che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo in Egitto, le squadre del CT Simone Vanni trionfano sia nella gara maschile che in quella femminile. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi battono in finale Hong Kong per 45-43 e firmano il terzo successo stagionale nel circuito iridato degli uomini. Cala invece il poker il Dream Team delle donne: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini superano nell’ultimo atto la Francia con il risultato di 45-40 e piazzano così il quarto successo consecutivo in altrettante gare di Coppa del Mondo 20252026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cairo d’oro per l’Italia: doppio trionfo nel fioretto e dominio azzurro nelle gare a squadreL’Italia chiude in trionfo la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo, firmando una straordinaria doppietta nelle prove a squadre. Europei Cadetti Tbilisi 2026, per l’Italia oro nella sciabola maschile a squadre e argento nel fioretto maschileAzzurrini Under 17 in doppia cifra: 10 medaglie, nessun Paese ne ha vinte di più. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mondiali di Calcio femminile 2026: le squadre qualificate, elenco aggiornato in tempo reale; Coppa del Mondo di sciabola maschile – Kamil Ibragimov vince il 67° Trofeo Luxardo di Padova, Luca Curatoli chiude al 5° posto. Domani la gara a squadre, finale in diretta su SKY Sport Arena a partire dalle ore 17; Qualificazioni europee la Coppa del Mondo FIFA femminile FIFA 2027: anteprima terza e quarta giornata; Mondiali, l'ultima della Fifa: half-time show da 25 minuti nell'intervallo della finale. Sofia Raffaeli festeggia due podi di specialità in Coppa del Mondo, Farfalle attardateA Baku (Azerbaijan) si è conclusa la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con la giornata di chiusura dedicata alle finali di ... oasport.it Scherma, l’Italia vince in Coppa del Mondo! Gli azzurri trionfano nel fioretto a Il CairoGli azzurri del fioretto maschile si riscattano dopo l'opaca prova individuale di ieri: a Il Cairo, in Egitto, l'Italia di Guillaume Bianchi, Filippo ... oasport.it Coppa del Mondo, Italia incontenibile al Cairo: gli azzurri vincono entrambe le prove a squadre di fioretto. https://shorturl.at/bAkJs Federazione Italiana Scherma facebook