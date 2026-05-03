Fioretto a squadre a caccia di medaglie a Istanbul sciabola femminile in pedana a Incheon

Domenica di gare internazionale di scherma per l’Italia, con due eventi distinti: a Istanbul si disputa la fase finale della Coppa del Mondo di fioretto a squadre, mentre a Incheon si svolge la competizione di sciabola femminile. In entrambe le località, gli atleti italiani sono in pedana per cercare di conquistare medaglie in questa giornata decisiva. Le squadre di fioretto sono impegnate nelle eliminatorie e nelle finali, mentre le sciabolatrici affrontano le loro sfide sul campo di gara.

Domenica di grande scherma internazionale per l’Italia, impegnata su due fronti. A Istanbul va in scena la giornata decisiva della Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile a squadre, con gli azzurri e le azzurre pronti a tirare per le medaglie. In contemporanea, a Incheon, in Corea del Sud, spazio alle qualificazioni del Grand Prix di sciabola. Sulle pedane turche si entra nel momento più caldo della competizione. Dopo le fasi preliminari e la grande affermazione di ieri (CLICCA QUI per rileggere i risultati del sabato), fiorettisti e fiorettiste affrontano la giornata clou delle gare a squadre, quella in cui il tabellone porta fino alla zona medaglie.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Fioretto a caccia di medaglie a Istanbul, sciabola femminile in pedana a Incheon Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul, Grand Prix di Incheon per la sciabola: 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggioIl fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; A Cagliari dal 25 al 28 aprile 2026 i Campionati Europei Under 23 di Scherma; Coppa del Mondo, weekend in pedana per 48 azzurri: fioretto a Istanbul, in Corea il Grand Prix di sciabola; Europei Under 23 – L’Italia della spada femminile è sul tetto d’Europa nella prova a squadre! Nel lunedì di Cagliari brilla anche l’argento del team azzurro dei fiorettisti. Fioretto a squadre a caccia di medaglie a Istanbul, sciabola femminile in pedana a IncheonDomenica di grande scherma internazionale per l'Italia, impegnata su due fronti . A Istanbul va in scena la giornata decisiva della Coppa del Mondo di fioretto ... sportface.it Il fioretto azzurro trionfa a Istanbul, oro per Macchi e Favaretto in Coppa del MondoISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuon ... italpress.com DOMINIO AZZURRO IMBARAZZANTE IN COPPA DEL MONDOOO! Nella tappa di Istanbul, dedicata al fioretto è arrivato un autentico domino totale per la nostra scherma. Al femminile continua a dettare legge Martina Favaretto che, ad appen - facebook.com facebook Coppa del Mondo di fioretto, l'Italia firma cinque podi a Istanbul: successi per Favaretto e Macchi. Approfondisci qui shorturl.at/sHcPL @Federscherma x.com