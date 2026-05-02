Fioretto a caccia di medaglie a Istanbul sciabola femminile in pedana a Incheon

La scherma italiana si prepara a un fine settimana impegnativo con eventi in due diverse località internazionali. A Istanbul si svolge una competizione di fioretto, mentre a Incheon si tengono le gare di sciabola femminile. Le atlete italiane sono in pedana per affrontare le rispettive sfide e cercare di conquistare medaglie in questa fase della stagione. La giornata si annuncia ricca di emozioni e di risultati importanti.

Giornata intensa per la scherma azzurra, impegnata su due fronti internazionali. A Istanbul il fioretto maschile e femminile vanno all’assalto delle medaglie nella tappa di Coppa del Mondo, mentre ad Incheon prende spazio il Grand Prix di sciabola femminile, con le qualificazioni chiamate a definire il quadro delle atlete che accederanno al tabellone principale. Nella prova turca gli occhi puntati sul fioretto, arma storicamente centrale per il movimento italiano. Dopo le fasi preliminari, la giornata mette in palio punti pesanti e soprattutto l’accesso alle zone calde del tabellone, quelle in cui si decide il podio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul, Grand Prix di Incheon per la sciabola: 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggioIl fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani... Leggi anche: Scherma, i convocati dell’Italia: fioretto a Istanbul, sciabola a Incheon Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Link risultati live - Il fioretto maschile e femminile tira per le medaglie nella Coppa del Mondo di Istanbul. Qualificazioni per la sciabola femminile nel GP di Incheon; Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; Fioretto a caccia di medaglie a Istanbul, sciabola femminile in pedana a Incheon. A Rio al via le Paralimpiadi: 110 azzurri a caccia di medaglieRoma, (askanews) – Undici giorni durante i quali i non vedenti giocheranno a calcio, atleti senza gambe correranno sulle piste di atletica, persone tetraplegiche si sfideranno sul parquet di ... affaritaliani.it Convento Santuario Padre Pio. . Il fioretto di oggi: Siate misericordiosi #santuario #perte #santuariopadrepio #sanpio - facebook.com facebook Se negli ultimi anni la Sardegna si è fatta notare per aver incrociato il Governo a colpi di sciabola sul tema dell’energia, l’Umbria sembra preferire il fioretto per ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/ksUWhy #regioneumbria x.com