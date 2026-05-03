Fiorenzuola batte Salsomaggiore 3-0 | Postiglioni e Pinelli dominano

Nel match tra Fiorenzuola e Salsomaggiore, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 3-0. Il match è stato deciso dalla doppietta di Postiglioni e da un gol di Pinelli nella ripresa. Fiorenzuola ha ottenuto dodici calci d’angolo, dimostrando un dominio nel possesso e nella pressione offensiva. La partita si è svolta senza altre variazioni di risultato e con pochi interventi significativi da parte delle due formazioni.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso la partita con la sua doppietta nel secondo tempo?. Come ha fatto il Fiorenzuola a dominare con dodici calci d'angolo?. Quali giovani talenti hanno debuttato durante questo trionfo rossonero?. Come cambierà il Fiorenzuola in vista dello scontro con le Terre di Castelli?.? In Breve Postiglioni e Pinelli segnano, Macchioni chiude il 3-0 al 74° minuto.. Mata assist per i gol e il Fiorenzuola domina con 12 calci d'angolo.. Debutti per i giovani Novati e Negri durante la trentaquattresima giornata.. Fiorenzuola raggiunge 72 punti prima del play off contro Terre di Castelli.. Il Fiorenzuola chiude la stagione regolare a quota 72 punti battendo il Salsomaggiore per 3-0, consolidando così la propria posizione in vista dei play off di Eccellenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorenzuola batte Salsomaggiore 3-0: Postiglioni e Pinelli dominano Notizie correlate Vicenza batte i Bees: colpo decisivo che trascina Fiorenzuola ai playout? Cosa sapere La S4 Energia Vicenza batte i Bees 68-73 al PalArquato il 26 aprile. Milano, una via intitolata a Giuseppe PinelliSi tratta di via Micene, in zona San Siro, a due passi da dove risiedeva (via Preneste).