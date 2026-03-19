A Milano, una strada è stata intitolata a Giuseppe Pinelli. La via Micene, situata nel quartiere di San Siro vicino a via Preneste, porta ora il nome dello storico anarchico. La decisione è stata presa recentemente e la strada si trova a pochi passi da dove Pinelli viveva prima dell’arresto. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e cittadini.

Si tratta di via Micene, in zona San Siro, a due passi da dove risiedeva (via Preneste). Alla cerimonia di intitolazione anche il sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, una via intitolata a Giuseppe Pinelli

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