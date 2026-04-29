Nell’allenamento di oggi, 29 aprile 2026, la squadra ha visto tornare in gruppo Robin Gosens e Arturo Parisi, che hanno svolto l’intera sessione senza difficoltà. Entrambi potrebbero essere disponibili per la prossima partita contro la Roma. Restano ancora assenti Kean e Pongracic, che continuano a seguire programmi di recupero specifici. La squadra si prepara quindi ad affrontare la sfida con alcune novità in difesa e a centrocampo.

FIRENZE – Nell’allenamento di oggi, 29 aprile 2026, Paolo Vanoli ha avuto a disposizione sia Robin Gosens che Arturo Parisi, che hanno lavorato regolarmente in gruppo. Il primo è reduce da un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il secondo è stato fuori per oltre un mese per edema osseo al piede destro. Ancora out, oltre al lungodegente Lamptey, anche Kean, per un fastidio alla tibia, Piccoli, per un risentimento all’adduttore sinistro e Fortini per una sindrome retto-adduttoria. Seduta defatigante per l’esterno sinistro difensivo Luis Balbo uscito anticipatamente dal campo della gara di domenica scorsa contro il Sassuolo per noie muscolari.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Gosens e Parisi tornano in gruppo. Potrebbero rientrare contro la Roma. Con Pongracic. Ancora out Kean

Notizie correlate

Fiorentina: squalificato Pongracic. Difficile recupero con il Sassuolo per Gosens, Kean e ParisiFIRENZE – Il difensore Pongracic, della Fiorentina, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di serie A dopo l’ammonizione di ieri...

Fiorentina: Gosens da valutare per la partita in Polonia. Kean potrebbe rientrare, anche per essere chiamato in nazionaleAllenamento regolare per l’attaccante Moise Kean reduce da un lungo infortunio ad una tibia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Fiorentina: squalificato Pongracic. Difficile recupero con il Sassuolo per Gosens, Kean e Parisi; Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuro; [LIVE] Lecce-Fiorentina 1-1: una brutta Fiorentina pareggia in Salento. Ma la salvezza è sempre più vicina; Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina: Gosens e Parisi tornano in gruppo. Potrebbero rientrare contro la Roma. Con Pongracic. Ancora out KeanNell'allenamento di oggi, 29 aprile 2026, Paolo Vanoli ha avuto a disposizione sia Robin Gosens che Arturo Parisi, che hanno lavorato regolarmente in gruppo. Il primo è reduce da un risentimento ai fl ... firenzepost.it

Infortunati Fiorentina: Kean, Gosens, Piccoli e Parisi, chi recupera per la 35^ giornataArrivano importanti aggiornamenti dall'infermerie della Fiorentina in merito agli infortuni di Kean, Gosens, Piccoli e Parisi. fantamaster.it

Trevisani: "Qual è il metro di giudizio se Ricci da 15 metri e Pongracic da 30 non è rigore e questo sì Sabatini: “Mi sento di rispettare la decisione di Mariani con il Var che è uno dei migliori”. - Fonte: Pressing - facebook.com facebook

"Pongracic" - Results on X | Live Posts & Updates x.com