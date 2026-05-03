Fino Mornasco aggressione in discoteca | 23enne colpito intervengono i carabinieri

Nella notte, in una discoteca nel territorio di Fino Mornasco, un giovane di 23 anni è stato coinvolto in un'aggressione. Dopo l'episodio, sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. L'evento si è verificato in un locale molto frequentato della zona, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Un intervento nel cuore della notte in una nota discoteca del Comasco, dove un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito ed è finito in ospedale.È successo tra le 00:56 e le 2:33 nella notte tra il 1° e il 2 maggio, nel locale lungo la strada provinciale dei Giovi a Fino Mornasco. La centrale operativa.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Ieri in Campania: calci e pugni alla compagna fuori dalla discoteca, intervengono i carabinieriTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, domenica 8 marzo. Furto in profumeria e aggressione ai carabinieri: 23enne arrestato alla stazione di ImolaIl giovane, richiedente protezione internazionale, fermato al Binario 1 dopo il colpo in centro con altri due complici. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fino Mornasco, aggressione in discoteca: 23enne colpito, intervengono i carabinieri; Aggressione nella notte a Como, tre uomini coinvolti: due finiscono al Sant’Anna; Como, 30enne denunciato per violenza sessuale dopo un’aggressione a una 23enne in centro città. Incendi a Fino Mornasco, in fiamme contenitori dei rifiuti e sacchi della spazzatura: individuato e denunciato piromane 21enneContenitori dei rifiuti e sacchi della spazzatura dati alle fiamme a Fino Mornasco, i carabinieri hanno individuato e denunciato il presunto piromane, un 21enne della zona, incensurato. Avrebbe ... milano.corriere.it Fino Mornasco. La presidente è Federica Zanzucchi: «La decisione del Comune per noi è ingiusta» - facebook.com facebook