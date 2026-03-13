Furto in profumeria e aggressione ai carabinieri | 23enne arrestato alla stazione di Imola

Un 23enne tunisino è stato arrestato a Imola dopo aver compiuto un furto in una profumeria del centro e aver tentato di scappare. Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha aggredito gli agenti, resistendo al momento dell’arresto. L’arresto è stato eseguito con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Il giovane, richiedente protezione internazionale, fermato al Binario 1 dopo il colpo in centro con altri due complici. Recuperata parte della refurtiva Prima il furto in una profumeria del centro, poi la fuga e l’aggressione ai carabinieri. Un 23enne tunisino è stato arrestato a Imola con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola, impegnati in un servizio di pronto intervento per garantire la sicurezza nelle strade del centro cittadino. L’episodio è avvenuto in via Mazzini, dove l’attenzione dei militari è stata richiamata dalle dipendenti di una profumeria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

