Ieri in Campania | calci e pugni alla compagna fuori dalla discoteca intervengono i carabinieri

Ieri in Campania una donna è stata colpita con calci e pugni dalla compagna fuori da una discoteca, con i carabinieri intervenuti sul posto. La serata è stata segnata anche da furti nelle abitazioni della zona di Avellino, dove i ladri si sono mossi tra le case. La giornata di domenica 8 marzo ha visto dunque episodi di violenza e attività criminale nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 8 marzo. Avellino – Ancora una notte inquieta, segnata dall'ombra dei ladri che si muovono tra le case. È quanto accaduto a Capriglia Irpina e prima ancora a Grottolella, dove nelle scorse ore una banda di malviventi ha preso di mira alcune abitazioni della zona, seminando paura tra i residenti. ( LEGGI QUI ) Benevento – Dopo il blitz sul campo del Sorrento (0-2), il Benevento di mister Floro Flores si è portato a +13 sul Catania impegnato questa sera contro la Casertana. Al "Viviani" prova sontuosa della squadra giallorossa. ( LEGGI QUI ) Caserta – Una squadra... Ieri in Campania: davanti all'asilo con atteggiamento sospetto, intervengono i CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di giovedì 19 febbraio 2026. Calci, pugni e ginocchiate alla compagna incintaLa violenza che esplode per futili motivi tra le mura domestiche, come spesso accade.