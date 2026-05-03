Un giovane di 23 anni è stato ferito durante una serata in discoteca a Fino Mornasco. Secondo quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta quando un addetto alla sicurezza ha colpito il cliente. Dopo l'accaduto, i carabinieri sono stati chiamati immediatamente sul posto. La vicenda è attualmente sotto indagine, con le autorità che stanno raccogliendo testimonianze e elementi per chiarire quanto successo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un addetto alla sicurezza a colpire il cliente?. Chi ha attivato i carabinieri subito dopo l'aggressione in discoteca?. Perché il giovane ferito non ha ancora presentato una denuncia?. Quali sono le responsabilità del personale di vigilanza del locale?.? In Breve Aggressione avvenuta tra le 00:56 e le 02:33 nella notte tra 1 e 2 maggio.. Ferito trasportato al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo l'intervento del 118.. Carabinieri di Fino Mornasco e Cermenate coordinano le indagini sul locale della Giovi.. Nessuna denuncia ufficiale formalizzata dal ventenne nonostante le verifiche in ospedale.. Un ventenne ferito viene trasportato al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo un’aggressione avvenuta nella notte tra il 1° e il 2 maggio in una discoteca di Fino Mornasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fino Mornasco: 23enne ferito in discoteca da un addetto alla sicurezza

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