Questa mattina sono arrivate immagini scioccanti di bambini a Gaza con segni di morsi di topi. La situazione nella regione continua a essere grave, con condizioni di vita difficili e carenza di risorse essenziali. Le immagini mostrano la vulnerabilità dei più piccoli in un contesto segnato da conflitti e problemi di sicurezza. La diffusione di queste foto ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione tra chi segue da vicino la situazione.

Questa mattina mi sono arrivate delle foto raccapriccianti di bambini morsicati dai topi a Gaza, ho letto l’articolo dove si racconta che le madri non dormono la notte per evitare che i topi mordano i figli, l’ho letto con orrore, l’ho fatto anche se avrei voluto chiudere quella pagina e fare finta di nulla. Me lo sono imposto perché ho una coscienza e perché mi sento responsabile per quanto sta succedendo. Ma anche per me sarebbe molto più semplice ignorare questo tipo di tragedie, lasciarle lontano, in angoli di mondo che non hanno nulla a che vedere con la mia vita. Non sono una psicologa, quindi non posso commentare sul perché questa...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfrutta

PEP GUARDIOLA se posiciona en CONTRA del GENOCIDIO de PALESTINA

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