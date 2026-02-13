Alessandro Gassmann ha smentito le voci sul possibile debutto di suo figlio Leo a Sanremo 2026, spiegando che ci sarebbe una regola che vieta ai parenti di partecipare. Durante la presentazione della serie “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” ieri a Roma, l’attore ha aggiunto di avere già scelto per chi votare, nonostante le restrizioni. La regola, secondo lui, non è ufficiale, ma è ben nota nel mondo dello spettacolo.

Alessandro Gassmann ha presentato ieri, 12 febbraio, la serie "Guerrieri – La regola dell'equilibrio", in onda su Rai1 dal 9 marzo. Naturalmente non poteva mancare l'accenno alla partecipazione del figlio Leo in gara all'Ariston con il brano "Naturale". " Pare esista una regola che dice che se c'è un cantante a Sanremo non possono andare a Sanremo parenti del suddetto cantante, – ha detto con ironia l'attore – quindi immagino non andrò a Sanremo, però chiaramente lo seguirò e già so per chi votare. Voterò per il cantante che ha la persona più bella, quindi per Leo Gassmann, il cui numero per votare è.

© Ilfattoquotidiano.it - "Mio figlio Leo Gassmann a Sanremo 2026? Pare esista una regola che dice che i parenti non possano andare, ma so già per chi votare": parla Alessandro

Alessandro Gassmann non salirà sul palco dell’Ariston come ospite, anche se vorrebbe.

Questa sera al Festival di Sanremo Leo Gassmann sale sul palco con Aiello per un duetto.

