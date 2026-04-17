LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | inizia il final block attesa per la finale per il bronzo di Avanzato

Alle ore 14:28 si è concluso l'incontro di judo nella categoria dei -73 kg maschili, con un ippon segnato dall'atleta Liparteliani a circa 20 secondi dalla fine. La competizione si svolge a Tblisi, dove si sta disputando il final block degli Europei 2026. È attesa la finale per il bronzo di Avanzato, mentre la diretta continua con aggiornamenti sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -73 KG MASCHILI 14:28 IPPON! Ippon Liparteliani a 20 secondi dal termine! Autentica bolgia a Tblisi. 14:27 Liparteliani ci prova con l’uchi mata, ma l’israeliana si difende perfettamente. 14:27 Due minuti al termine della finalissima. 14:27 C’è lo yuko di Nelson Levy, che prima si difende per poi mettere a segno una bella tecnica. 14:25 Uno shido comminato ad entrambe per passività. 14:23 Salgono i decibel. Sul tatami la georgiana Eteri Liparteliani opposta all’israeliana Timma Nelson Levy. 14:20 Altro waza-ari della francese e dunque vittoria per ippon! Bronzo Cysique. 14:18 Waza-ari di Cysique! La francese ribalta la situazione di vantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: inizia il final block, attesa per la finale per il bronzo di Avanzato Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: dalle 14.00 il final block, attesa per la finale per il bronzo di AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Di seguito l’ordine di gara delle 9 finali in programma: -57 KG FEMMINILI Binta Ndiaye (SUI) – Acelya... LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili, final block dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Si ferma per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: inizia il final block, attesa per la finale per il bronzo di AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurri - x.com Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Kara facebook