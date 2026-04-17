LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | doppio oro Georgia ora la finale per il bronzo di Avanzato

Durante le gare degli Europei di judo del 2026, si sono disputate le finali e le qualificazioni per il bronzo. In diretta si segnalano due medaglie d'oro assegnate alla Georgia. A circa metà delle competizioni, è stato assegnato uno shido a entrambi i contendenti per passività, con il match che si mantiene equilibrato e tattico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:18 Arriva lo shido per passività comminato ad entrambe. Per ora prevale il tatticismo. 15:16 Ultimi tre incontri di giornata. Si parte dalla finale per il bronzo tra la slovena Kajzer e la croata Oberan. -63 KG FEMMINILI 15:10 Ora la premiazione dei -57 kg femminili. Risuonerà l’inno georgiano grazie al successo di Eteri Liparteliani. 15:06 Torna ad attaccare il padrone di casa, ed arriva il terzo shido per Heydarov! Altro oro per la Georgia con il pubblico che festeggia moderatamente, avrebbe voluto vedere qualche altro minuto di questo splendido incontro. 15:04 Primo shido per passività al georgiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, ora la finale per il bronzo di Avanzato Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: inizia il final block, attesa per la finale per il bronzo di AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -73 KG MASCHILI 14:28 IPPON! Ippon Liparteliani a 20 secondi dal termine! Autentica bolgia a Tblisi. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: dalle 14.00 il final block, attesa per la finale per il bronzo di AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Di seguito l’ordine di gara delle 9 finali in programma: -57 KG FEMMINILI Binta Ndiaye (SUI) – Acelya... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: inizia il final block, attesa per la finale per il bronzo di AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurri - x.com Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali facebook