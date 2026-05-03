Oggi si disputa la finale del Masters 1000 di Madrid, con Jannik Sinner e Alexander Zverev pronti a sfidarsi per il titolo. L’incontro rappresenta il momento conclusivo del torneo spagnolo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. L’orario di inizio e i canali televisivi dedicati alla diretta sono stati annunciati, consentendo agli spettatori di seguire l’evento in tempo reale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tutto pronto per l’atto conclusivo. È il giorno della grande finale del Masters 1000 di Madrid: Jannik Sinner contro Alexander Zverev, un confronto attesissimo che chiude il torneo spagnolo. I due tennisti scenderanno in campo non prima delle ore 17 di domenica 3 maggio, sul centrale Manolo Santana, al termine della finale di doppio femminile. Per Sinner si tratta di un traguardo significativo: era l’unico Masters 1000 in cui non era ancora riuscito a raggiungere la finale, un vuoto finalmente colmato in questa stagione straordinaria. I precedenti: dominio recente dell’azzurro. Quella di Madrid sarà la quattordicesima sfida tra Sinner e Zverev, con un bilancio nettamente favorevole all’italiano: 9 vittorie contro 4.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Finale Masters 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev: l’orario del match e dove seguirlo in tv

Notizie correlate

Sinner contro Zverev, la finale del Masters 1000 di Madrid 2026: orario e dove vedere la finale in tvMadrid, 2 maggio 2026 - A Jannik Sinner manca solo l'ultimo passo per completare l'opera a Madrid e diventare il primo giocatore in grado di vincere...

Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Bonzi: orario e dove vedere il matchMadrid, 24 aprile 2026 - Sarà Benjamin Bonzi il primo avversario a Madrid di Jannik Sinner.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jannik Sinner è in finale anche al torneo Masters 1000 di Madrid; Jannik Sinner in finale a Madrid 2026: possibile avversario e programma della partita · Risultati Tennis oggi; Madrid, Sinner non lascia scampo a Fils: quinta finale consecutiva nei Masters 1000!; Sinner-Zverev, in palio il titolo Madrid: quando e dove vederla.

Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid oggi in TV: canale, orario e la decisione sulla diretta in chiaroFinale ad alta tensione a Madrid: Sinner sfida Zverev oggi dalle 17, con diretta esclusiva su Sky Sport e streaming su NOW e Sky Go. Niente diretta gratis su Tv8 (per ora). libero.it

Sinner-Zverev si vedrà su TV8 in diretta o differita oggi? La scelta ufficiale di SkyJannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 17.00) al Manolo Santana ... oasport.it

Sinner sfida Zverev per il quinto Masters consecutivo: oggi la finale a Madrid - facebook.com facebook

Sinner trionfa contro il francese Fils e vola in finale ai Masters 1000 di Madrid x.com