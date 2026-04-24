Masters 1000 di Madrid 2026 Sinner-Bonzi | orario e dove vedere il match

Il 24 aprile 2026, si svolge il primo turno del Masters 1000 di Madrid, con Jannik Sinner che affronta Benjamin Bonzi. L'incontro è programmato per un orario specifico e sarà trasmesso su canali dedicati al tennis. I tifosi e gli appassionati possono seguire il match sia in diretta televisiva sia tramite piattaforme online autorizzate. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo madrileno.

Madrid, 24 aprile 2026 - Sarà Benjamin Bonzi il primo avversario a Madrid di Jannik Sinner. Nella capitale spagnola, l'azzurro si presenta dopo essersi ripreso il numero 1 della classifica mondiale a Montecarlo e con la certezza, a prescindere dal risultato che maturerà sulla terra rossa iberica, di guadagnare punti su Carlos Alcaraz, costretto a saltare l'appuntamento di casa a causa dell'infortunio al polso. Nella passata edizione del torneo, l'altoatesino infatti non si presentò al via, dovendo scontare la squalifica per le note vicende legate al caso Clostebol. Ora ha una grande opportunità: non solo legittimare la vetta del ranking, ma soprattutto centra un risultato storico, ossia quello di vincere cinque Masters 1000 consecutivi e i primi quattro della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Bonzi: orario e dove vedere il match Jannik Sinner vs Alexander Zverev Semi-Final Highlights! | Miami 2026 Notizie correlate Masters 1000 di Miami 2026, Sinner-Moutet: orario e dove vedere il matchMiami, 23 marzo 2026 - Dopo aver battuto senza particolari problemi il bosniaco Damir Dzumhur (ko 6-3, 6-3), Jannik Sinner è atteso dal match valido... Jannik Sinner a Madrid: orario e dove vedere il match con BonziIl Masters 1000 di Madrid accende i riflettori su Jannik Sinner, pronto a tornare in campo dopo settimane che hanno consolidato il suo ruolo di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jannik Sinner - Benjamin Bonzi al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Madrid, Sinner-Bonzi al secondo turno: orario, precedenti e dove vedere il match; Atp Madrid, quando gioca Sinner contro Bonzi | Orario e dove vederla in tv e streaming. Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Bonzi: orario e dove vedere il matchDebutto sulla terra rossa spagnola per l'azzurro, che potrebbe diventare il primo giocatore della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi ... sport.quotidiano.net Dove vedere in tv Sinner-Bonzi oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it Sinner-Bonzi: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com Inizio a Madrid per Jannik Sinner contro il qualificato francese Benjamin Bonzi (ATP 104)! FORZA Jannik, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook