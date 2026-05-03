Finale Emilia | la designer del MoMa torna in patria con una mostra

A Finale Emilia si terrà una mostra dedicata a una designer che lavora per il MoMa. L'evento presenterà alcuni dei suoi lavori e approfondimenti sul suo percorso professionale. Tra le opere in esposizione, ci sarà anche una creazione che trasforma un dato numerico in un'opera d'arte. L'inaugurazione si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo gli spazi pubblici e gli artisti locali.

? Cosa scoprirai Come può un dato numerico trasformarsi in un'opera d'arte?. Chi ha portato il linguaggio del MoMa tra i vicoli di Finale?. Perché le radici emiliane influenzano il design globale di questa artista?. Cosa rivelano queste grafiche sulla nostra percezione della realtà quotidiana?.? In Breve Mostra presso l'ex Guardia Nazionale in corso Cavour fino al 17 maggio.. Coordinamento dell'evento affidato all'architetto Gherardo Braida per Alma Finalis.. Il sindaco Claudio Poletti ha consegnato l'attestato di riconoscenza alla designer.. L'approccio artistico trasforma flussi informativi in storie umane e visive.. Il sindaco Claudio Poletti ha consegnato un attestato di riconoscenza a Giorgia Lupi presso le sale dell’ex Guardia Nazionale in corso Cavour a Finale Emilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finale Emilia: la designer del MoMa torna in patria con una mostra Notizie correlate La prima tessitrice ad avere una mostra personale al MoMa MuseumIn un austero ritratto del 1927, il profilo di Anni Albers esibiva capelli corti come inno alla semplicità. Bosna Telecom supera la UNA Hotels Reggio Emilia in una partita finale a sorpresaIn una sfida di alto livello tra due formazioni europee, UNA Hotels Reggio Emilia affronta una serata difficile contro KK Bosna BH Telecom. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sabato 25 e domenica 26 aprile a Finale Emilia torna la Festa del Volontariato; Premiata la designer Giorgia Lupi: Dietro i dati ci sono emozioni; L’umanesimo digitale di Giorgia Lupi alle Gallerie d’Italia-Vicenza; Lupi svela l’umanesimo dei dati. Due mostre per la designer finalese. Finale Emilia, rissa nella notte a colpi di bottiglie Coinvolte una ventina di persone.... - facebook.com facebook