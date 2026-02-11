Bosna Telecom supera la UNA Hotels Reggio Emilia in una partita finale a sorpresa

Nella finale di ieri sera, KK Bosna BH Telecom ha sorpreso tutti battendo la UNA Hotels Reggio Emilia. La squadra europea ha dominato la partita, lasciando senza parole il pubblico presente. La Reggio Emilia, chiamata a difendere il titolo, ha faticato fin dall’inizio, mentre i bosniaci hanno preso il comando e non hanno più mollato. Alla fine, il risultato è stato chiaro: vittoria di Bosna Telecom, che si porta a casa il trofeo in modo inaspettato.

In una sfida di alto livello tra due formazioni europee, UNA Hotels Reggio Emilia affronta una serata difficile contro KK Bosna BH Telecom. Il risultato finale, 85-71, fotografa una partita dominata dalla verve fisica degli ospiti nel secondo quarto e dall'inefficacia offensiva dei padroni di casa nei momenti chiave, con poco spazio per riscattarsi lungo l'arco della gara. La contesa è stata inizialmente equilibrata, ma la squadra bosniaca guidata dal coach Priftis ha trovato un impulso decisivo nel secondo quarto, siglando un parziale di 26-14 che ha proiettato Bosna BH Telecom in avanti. Il finale ha visto Reggio Emilia faticare a trovare continuità offensiva, con la squadra che ha chiuso la partita imponendo un ritmo che non ha premiato gli italiani nelle fasi decisive.

