Al MoMA è in programma la prima mostra personale dedicata a una tessitrice, riconosciuta per il suo contributo nel mondo dell’arte tessile. Tra le opere in esposizione, si trova anche un ritratto del 1927 che ritrae il profilo di Anni Albers, caratterizzato da capelli corti e da uno stile che si distingue per la sobrietà. La mostra si focalizza sulle creazioni e sulla vita dell’artista, pioniera nel suo campo.

I n un austero ritratto del 1927, il profilo di Anni Albers esibiva capelli corti come inno alla semplicità. Da poco sposata con Josef Albers, il diploma del Bauhaus lo ottenne nel 1930 grazie a un geniale tessuto riflettente e fonoassorbente. Con approccio innovativo e materiali insoliti, Anni contribuì a consolidare il tessuto come forma d’arte, diventando una tra le più importanti artiste e designer tessili del ventesimo secolo. 10 biografie da leggere per Write Your Story Day: storie vere che ispirano e lasciano il segno X Leggi anche › Arriva una biografia sulla principessa Margaret. E sulla sua disabilità “invisibile” L’indiscussa celebrità del pittore Josef Albers, che per tutta la vita seguì e sostenne, non fu mai una distrazione dall’impegno portato nella sua pratica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La prima tessitrice ad avere una mostra personale al MoMa Museum

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