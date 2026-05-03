Filiera del latte bovino campano istituito tavolo permanente per la valorizzazione

Giovedì scorso, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, si è tenuta la prima riunione del tavolo permanente dedicato alla filiera del latte bovino della regione. L’obiettivo della riunione è stato quello di avviare un confronto tra le parti coinvolte nel settore. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti legati alla produzione e alla valorizzazione del latte bovino campano.

Si è svolta giovedì scorso, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla filiera regionale del latte bovino.All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei produttori e dei trasformatori del comparto lattiero-caseario.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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