Case di terra cruda istituito il tavolo permanente | un patrimonio che interessa 42 Comuni

È stato istituito un tavolo permanente dalla Provincia di Chieti per affrontare le questioni legate alle case di terra cruda e all’architettura rurale. Il decreto coinvolge 42 Comuni e si occupa di discutere gli aspetti legati a questo patrimonio edilizio tradizionale. La decisione mira a coordinare le attività e le iniziative legate a queste strutture nel territorio.

E' stato istituito, con decreto del presidente della Provincia di Chieti, il tavolo istituzionale permanente sulle tematiche delle case di terra cruda e sull'architettura rurale. Il nuovo organo sarà composto dalla Provincia di Chieti; dalla Regione Abruzzo (assessorati alla Cultura e all'Agricoltura); dalle altre Province abruzzesi (al fine del trasferimento delle best-practice); dai Comuni dell'ambito delle Case di Terra; dall'Iccd (Istituto Centrale di Catalogazione e Documentazione del Mic); dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara; dagli Ordini professionali e dalle associazioni le cui finalità statutarie contemplano quelle ricomprese nella Convenzione di Faro (Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società).

