Filiera del latte bovino campano | al via il tavolo permanente e i percorsi di valorizzazione

Giovedì scorso si è tenuta presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla filiera del latte bovino nella regione. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore agricolo e delle istituzioni, con l’obiettivo di avviare un percorso di valorizzazione e coordinamento delle attività legate alla produzione lattiero-casearia locale.

Si è svolta giovedì scorso, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla filiera regionale del latte bovino. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei produttori e dei trasformatori del comparto lattiero-caseario.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Filiera del latte bovino campano, istituito tavolo permanente per la valorizzazioneSi è svolta giovedì scorso, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla... Valorizzazione filiera agrumicola, avviato il tavolo tecnico alla Camera di commercioIl presidente Tramontana: "Anche il bergamotto prodotto a Reggio Calabria che rischiava di scomparire oggi rappresenta una filiera di grande valore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dal latte dell’Ottocento alla filiera di domani: storia e futuro del lattiero-caseario italiano; Da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Scalenghe è protagonista la filiera del latte e del formaggio; La Pillola di Francesco Vitulano; Scalenghe celebra latte e formaggio: tre giorni di festa tra gusto, tradizione e territorio. Filiera del latte bovino campano: al via il tavolo permanenteStampa Si è svolta giovedì scorso, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla filiera regionale del latte bovino. All’incontro ... salernonotizie.it Latte bovino campano. Avviato un percorso di valorizzazione dell’intera filieraSi è svolta nei giorni scorsi, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla filiera regionale del latte bovino. All’incontro han ... ondanews.it Filiera del latte bovino campano: al via il tavolo permanente - facebook.com facebook