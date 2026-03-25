Valorizzazione filiera agrumicola avviato il tavolo tecnico alla Camera di commercio

È stato aperto un tavolo tecnico presso la sede della Camera di commercio dedicato alla valorizzazione della filiera agrumicola dell’area metropolitana di Reggio Calabria. L’incontro ha visto coinvolti rappresentanti delle aziende agricole e delle istituzioni locali, con l’obiettivo di discutere iniziative e strategie per il settore. La riunione si è concentrata sull’analisi delle sfide e delle opportunità legate alla produzione di agrumi nella zona.

Il presidente Tramontana: "Anche il bergamotto prodotto a Reggio Calabria che rischiava di scomparire oggi rappresenta una filiera di grande valore per tutta l’economia" Si è tenuto presso la sede della Camera di commercio il tavolo tecnico per la valorizzazione della filiera agrumicola dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Le problematiche portate al tavolo sono molteplici, così come le possibili linee d’intervento che possono ridare opportunità a tutto il territorio. Copagri ha ribadito l’importanza di operare in sinergia, per garantire la definizione di prezzi equi, contrastando a tutti i livelli qualsiasi forma di abuso o illegalità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Valorizzazione filiera agrumicola, avviato il tavolo tecnico alla Camera di commercio Articoli correlati Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'La Camera di Commercio di Sassari muove un passo importante verso il futuro con il progetto 'Camera del Futuro'.