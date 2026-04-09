Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della Legalità

A Frosinone si svolgerà il 10 aprile 2026 alle ore 10 una cerimonia per celebrare i 174 anni della Polizia di Stato. Contestualmente, sarà allestito un Villaggio della Legalità, in programma nella stessa giornata. L’evento coinvolgerà le autorità locali e i cittadini, con attività e iniziative dedicate alla memoria e al ruolo della Polizia nello svolgimento delle sue funzioni.

La Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10.30, nel meraviglioso teatro “Vittoria” di Frosinone.Un evento significativo per onorare le donne e gli uomini in divisa che, con coraggio e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del... 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... Argomenti più discussi: La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della Polizia; Lauro celebra il centenario della spedizione del dirigibile Norge e l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Siena, la Polizia di Stato celebra il 174° Anniversario dalla fondazioneGiovedì 10 aprile gli onori ai Caduti della Polizia di Stato ai giardini de La Lizza e la cerimonia presso l’Accademia Musicale Chigiana ... sienafree.it La Polizia di Stato celebra il 174° anniversario della fondazioneSassari. Domani 10 aprile 2026 la Polizia di Stato celebra il suo 174° anniversario dalla sua fondazione. Presso la hall della Questura, il Questore della provincia di Sassari Dr. Filiberto MASTRAPASQ ... sassarinotizie.com CATANIA – BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO IN UNA “CRACK ROOM” A SAN CRISTOFORO: DUE PUSHER ARRESTATI Proseguono a ritmo serrato i controlli antidroga della Polizia di Stato in tutti i quartieri della città di Catania, con particolare attenzione all - facebook.com facebook